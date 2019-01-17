Ломающий носы женам Марат Башаров поделился своими принципами

Актер внес немного конкретики относительно женщин, которые могут его оттолкнуть.

Знаменитый актер и телеведущий Марат Башаров рассказал о своих критериях, руководствуясь которыми он выбирает себе спутницу жизни. Он поделился своими принципами, помогающими сделать правильный выбор.

Собственно, чуть больший акцент он сделал именно на тех представительницах слабого пола, которые и вовсе никогда не удостоятся его внимания. Заметим, что с начала этого года Марат Башаров официально находится в статусе свободного мужчины.

Актер в интервью «Аргументам недели» заявил, что у него вызывают отвращение девушки, тело которых покрыто татуировками, а также его отталкивают силиконовые груди и накаченные губы. Ведущий подчеркнул, что подобные экземпляры уж точно не привлекут его взор, а уж о желании провести с ними время и говорить не стоит.

В беседе с корреспондентом Башаров признался, что происходят в жизни такие случаи, когда любовь проходит и от нее не остается и следа. Если затрагивать характер взаимоотношений между мужчиной и женщиной, то здесь Марат Башаров не является сторонником каких-то архаических, устаревших установок.

«Главное – уважение, умение понять и выслушать друг друга», - именно такого мнения придерживается актер. Примечательно, что Башаров развелся с женой, актрисой Екатериной Архаровой, брак с которой продлился около года. Как известно, причиной развода послужила излишняя вспыльчивость супруга, порой применяющего физическое насилие: в октябре 2014 года Архарову госпитализировали с множественными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Позднее актриса призналась, что ее избил муж. Более того, в марте 2019 года Марат Башаров развелся с очередной супругой: Елизавета Шевыркова в конце 2018 года попала в больницу с травмой носа. Тогда пресса утверждала, что повреждение она получила во время семейного скандала.