Известный актер, звезда многих отечественных кинофильмов сейчас переживает трудное время. Он рассказал о том, какие последствия развода ему удалось пережить.

Актер рассказал о некоторых методах борьбы с паническими атаками, которые всерьез мешают ему жить. Многие объясняют это расставанием с Нино Нинидзе, с которой актер год состоял в официальном браке. Именно после развода Кирилл Плетнев рассказал о своих панических атаках. Некоторые представители шоу-бизнеса тогда писали, что теперь дороги бывших возлюбленных разошлись. Спустя какое-то время Кирилл начал записывать видео у себя в Instagram, в которых делился своими эмоциями и разочарованиями.

В последнем видео актер уделил внимание одной очень неприятной особенности – панической атаке. Известно, что множество людей стесняется признаться окружающим в том, что испытывает подобные трудности.

Выяснилось, что с этим недугом Кирилл Плетнев живет уже 8 лет. Ему удалось вспомнить тот момент, когда панические впервые дали о себе знать. «Я шел по улице и понял, что не могу вздохнуть. Тогда дело закончилось скорой», - поделился Кирилл. Актер заметил, что в полной мере избавиться от панических атак вряд ли получится, но можно попробовать с ними бороться.

Так, Кирилл разработал собственные методы борьбы: во время очередного приступа у него появилось чувство приближающейся смерти, но актер взял себя в руки, дав себе час на то, чтобы справиться с этим. В итоге, заметные улучшения наступили примерно через полчаса, а через час Кириллу Плетневу удалось полностью справиться с приступом панической атаки. Актер признается, что теперь каждый раз использует этот способ, когда его посещают новые всплески панических атак.