Большинство из них считают свою школу хорошим местом и готовы рекомендовать его другим.

Как оказалось, в России учителя вполне довольны своей работой. По крайней мере, об этом свидетельствует международный опрос, данные которого приведены пресс-службой Минпросвещения РФ.

Опрос TALIS показал, что российскими учителями показана высокая удовлетворённость своей работой. Конкретные показатели таковы. Довольны своей работой в целом – 91%. Нравится работать в этой школе и удовлетворены результатами своего труда – 90%. Готовы порекомендовать свою школу в качестве хорошего места для трудоустройства – 86%.

Судя по опубликованным данным, трудно сказать, какие регионы России охватывал этот опрос. Однако, и он вскрыл, что имеются насущные проблемы.

Руководители желали бы получить профессиональное развитие, чтобы лучше устанавливать в коллективах профессиональное взаимодействие. Помимо того, отмечено, что наставничество, несмотря на принимаемые меры, всё ещё недостаточно развито.

Учителя отметили, что они не вполне компетентны в инклюзивном образовании и способах, каким образом оно может быть индивидуализировано. Таким образом, требуется обновление существующих программ по дополнительному профобразованию.

В России учитель трудится, в среднем, 21 год. Это на четыре года превышает средние показатели стран, входящих в исследование. Одновременно, чем дольше педагог находится в своей профессии, тем большую удовлетворённость он демонстрирует.

Стали известны и главные побудительные мотивы российских учителей. Это возможность собственного вклада в развитие общества. Такова мотивация у 91% опрошенных. Следующей (88%) идёт возможность повлиять на то, как в России развиваются дети и молодёжь.

Сообщается, что в исследовании участвовали более 4 тысяч учителей, представлявших 230 школ, расположенных в 14-ти субъектах РФ.