Согласно принятому в первом чтении законопроекту, упрощенная схема получения прав на недвижимость сохранится до 1 марта 2022 года.

Стало известно, что в Госдуме приняли решение продлить «дачную амнистию» и сделали первый шаг на пути к восстановлению более простого способа оформления прав.

Проблема с регистрацией дачных участков особо остро дала о себе знать в марте текущего года. Именно тогда появилась особенность, значительно затрудняющая оформление дач. Была введена система уведомлений, согласно которой нужно обозначать дату начала и окончания строительства. Более простой способ, который не требовал разрешения, а право регистрации было возможно лишь при наличии документа на собственность, был отменен.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что граждане, желающие воспользоваться упрощенным вариантом оформления, оказались за гранью правового поля. Он также добавил, что регистрация в таком случае стала доступна только через суд. Эти проблемы, скорее всего, и стали отправной точкой в деле восстановления упрощенного порядка оформления законных прав граждан на дачную недвижимость.