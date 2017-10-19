Матильда на примере Шнура продемонстрировала средство от запоя

Бывшая жена российского музыканта рассказала о своих способах противостояния против алкогольной зависимости экс-супруга.

В новом интервью Матильда на примере Шнура продемонстрировала собственное средство от запоя. По ее словам, она предложила Сергею Шнурову попробовать на протяжении года воздерживаться от спиртных напитков, а все для того, чтобы организм эпатажного исполнителя хоть как-то пришел в нормальное состояние и немного очистился.

Спустя примерно год Шнур пришел в крайнюю степень изумления – для него самого было секретом, как же столь долго он смог пробыть в совершенно трезвом состоянии. Матильда тогда помогала своему мужу что есть сил, а для этого она хранила в холодильнике свой набор полезных продуктов. Кроме того, было принято решение отказаться от посещения ресторанов.

По информации сайта KP.RU, Матильда демонстрировала верх своих кулинарных способностей, одаривая мужа на семейных вечерах курицей из духовки и овощами. Стоит отметить, что сейчас Матильда Шнурова почти не употребляет спиртных напитков, а Шнур завязал с алкоголем где-то на год.