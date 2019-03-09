Эпатажный шоумен появился на публике в сопровождении новой спутницы, традиционно находящейся в бальзаковском возрасте.

Гоген Солнцев был замечен с новой пожилой подружкой, с которой неспешно прогуливался по океанариуму. Общественность уже давно наслышана о пристрастии Гогена к пожилым женщинам. На этот раз, судя по внешности, его выбор пал на ровесницу нынешней жены – Екатерины Терешкович, которой сейчас 64 года.

Гоген Солнцев на своей странице подчеркнул, что был на прогулке со «Светланой» и «выбирал рыбку на обед». Кроме того, шоумен решил поинтересоваться, как его подписчики восполняют недостаток фосфора, призвав их поделиться собственным опытом. Совместное фото Гогена Солнцева и его спутницы породило много комментариев и вопросов о статусе женщины.

Некоторые подписчики выражали уверенность, что данная особа является его новой пассией. Тем не менее, выяснилось, что в океанариум Гоген отправился в компании своей тети. Стоит напомнить, что Гоген Солнцев женился на бизнесвумен Екатерине Терешкович в 2018 году. Супруга старше его на 26 лет.

Некоторые осведомленные лица сообщают, что это классический брак по расчету, а Гоген руководствуется исключительно своими меркантильными интересами. Ведь в собственности у его супруги находится загородный дом, роскошный автомобиль, а также счета в нескольких банках Швейцарии. По последним данным от Солнцева, его жена увлеклась алкоголем и старательно уничтожает все их алкогольные запасы.