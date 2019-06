Гоген Солнцев был замечен с новой пожилой подружкой

View this post on Instagram

Хорошие люди - хороши во всём! Главное чтобы никому за это ничего не было. Я со Светланой тоже так думаю. Были в океанариуме, выбирали рыбку на обед. Поздравляю своих друзей с этим замечательным солнечным днём в их жизни. Надеюсь что у вас к столу тоже будет вкуснятина, и вы не погрязните в семейном быте. А как вы, подписчики , да подписчицы восполняете утраты фосфора в организме? Рассказывайте, делитесь... Всем нам будет интересно 😃 #еда #рыба #курорт #поездка #акула #рыбалка #мы #светлана #витамины #сачок #рецепты #море #океан #танцы #новости #солнцев #лобби #отель #жара #сувениры #туса #отдых #экскурсия #туризм #весело #фишпилинг