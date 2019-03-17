Правительство РФ подготовило черновик новой версии пенсионной накопительной системы

Минфин и ЦБ решили провести апгрейд замороженной в 2014 году программы накопительной пенсии.

Данная новинка придёт на смену существующей системе начисления пенсий в 2020 году. Пенсионеры, которым посчастливится прожить в существующих условиях ещё 30 лет после первого взноса в новую систему накоплений, могут пожизненно претендовать на негосударственную пенсию и на вероятность преждевременной выплаты своих накоплений по случаю утраты здоровья, получив гарантии Агентства, страхующего вклады. Но вопросы о способе вхождения в систему ИПК, а также о стандарте суммы отчислений в неё, пока не решены. Система накоплений даёт человеку выбор: либо начать получать мелкими суммами накопленные деньги раньше выхода на пенсию, по истечении 30 лет с первого взноса, либо - по выходу на заслуженный отдых иметь более крупный ежемесячный доход, но недолго, так как период дожития значительно уменьшится. Расчёт накопительной пенсии будет простой: сумма накоплений умножается на коэффициент периода дожития, который разработают НПФ и актуарий. Из-за повышения возраста выхода на пенсию основная часть граждан восприняла в штыки идею о дополнительных взносах на пенсию, до которой ещё нужно как-то дожить. Но по данным Левада-центра, уже 29% опрошенных согласны на дополнительные взносы, и по мнению представителя ЦБ Сергея Швецова, это «очень большая цифра».