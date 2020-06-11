Российские пенсионеры получат около 2000 рублей разовой помощи

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева добавила, что точная сумма зависит от прожиточного минимума в регионе.

Российские пенсионеры получат разовую помощь в размере около 2000 рублей, если их пенсия на уровне или меньше прожиточного минимума. Точная сумма выплаты зависит от места жительства пожилого гражданина. Если получатель живет в Ленинградской области и его пенсия не более 10 000 рублей, то ему выплатят 2000. Если же пенсионер с минимальной пенсией прописан в Тамбовской или Пензенской — пособие составит 1800 рублей.

Анастасия Киреева подчеркивает, что эти выплаты уже не связаны с самоизоляцией — это просто помощь пожилым людям с минимальным доходом. Ранее же региональные власти платили пенсионерам за соблюдение режима самоизоляции в условиях непростой эпидситуации. Таким образом власти пытались дисциплинировать пожилых людей и удержать их от прогулок. Эти выплаты производились в Крыму, ХМАО, Якутии жителям, достигшим 80 лет, инвалидам первой и второй группы и тем, кого обслуживали соцработники.