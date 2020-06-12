В Подмосковье на участке трассы М-5 «Урал» ограничили движение

Проезд в районе «Бронниц» временно затруднён, сообщили в региональном Минтранспорта.

Пресс-служба Минтранспорта разместила новость о планируемых строительных работах на Новорязанском шоссе (М-5 «Урал») между трассами А-107 и А-108.

В связи с этим, на указанном участке Подмосковья будет ограничено автомобильное движение. Ориентировочный срок завершения — середина ноября. Ведомство сообщает, что для легкового транспорта будет организован альтернативный маршрут по старому направлению Рязанского шоссе через г. Бронницы. Грузовому транспорту рекомендуется использовать трассу М-4 «Дон».

В качестве заказчика указан ГК «Автодор». В целях повышения безопасности участников дорожного движения в Бронницах планируется установка дополнительного барьерного ограждение на протяжении 2 км, монтаж новых светофоров, дорожных знаков, а также «искусственных дорожных неровностей» (ИДН — «лежачие полицейские»).

Стоит напомнить, что комплексные работы по снижению аварийности на данной дороге были инициированы в конце 2017 года, когда участок возглавил рейтинг аварийности по центральной России. Подмосковным автолюбителям настоятельно рекомендуется выбирать иные маршруты, во избежание пробок.