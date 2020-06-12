Учебный год в Свердловской области хотят перенести на две недели

Почему 1 сентября школы могут не открыться, объяснил вице-губернатор региона Павел Креков.

Идею начать учебный год в школах Свердловской области на две недели позже обычного озвучил вице-губернатор региона Павел Кряков в ходе брифинга. Необходимость перенести образовательный процесс чиновник объяснил продлением оздоровительной кампании в детских лагерях, как сообщает «Уралинформбюро».

Планируется, что работать летние лагеря начнут уже с 15 июня в городах региона, где регистрируется низкая заболеваемость COVID-19. В тех населённых пунктах, где всё ещё высок риск заражения, сроки их открытия для детей пока перенесены на 1 июля. При этом власти хотят внести изменения также в принцип работы лагерей и длительности смен.

Так, вместо трёх недель одна смена будет длится две недели с соблюдением режима полной изоляции. Никто из отдыхающих и персонала не сможет покидать территорию лагеря до конца смены.

Вице-губернатор выразил уверенность, что дополнительные две недели отдыха никак не отразятся на учебном процессе, зато позволят отправить на оздоровление всех, кто в этом нуждается. Поэтому школы могут открыться не 1 сентября, как обычно, а только в середине месяца.