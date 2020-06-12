Омичи жалуются на грязный воздух – причиной мог стать ночной выброс местного завода

Слова жителей Левого берега и городка Нефтяников подтвердили результаты лабораторных проб.

По данным, приведенным информационным агентством «Омск Регион», гневные посты появились разу в нескольких местных группах социальной сети «ВКонтакте». Омичи жалуются на грязный воздух. Больше всего от едкой вони страдают жители Левого берега и городка Нефтяников.

Областное минприроды подтвердило факт загрязнения городского воздуха и косвенно назвало виновника. Причиной неприятного запаха мог стать ночной выброс местного асфальтобетонного завода расположенного в селе Дружинино. Как сообщается, на данном предприятии уже проводится внеплановая проверка.

Стационарная автоматизированная лаборатория министерства, расположенная в районе северо-западной промплощадки, проанализировала пробы воздуха и установила, что содержание взвешенных частиц превышает допустимые значения. Также в сборе дополнительных данных задействована передвижная лаборатория. Результаты незамедлительно передаются в Росприоднадзор, МЧС и природоохранную прокуратуру.

Надо отметить, что вредные выбросы в атмосферу по вине «промки» регулярное явление в Омске. В конце января этого года воздух города был отравлен оксидом азота, сероводородом, этилбензолом, аммиаком и другими вредными для здоровья человека веществами. В нарушении природоохранного законодательства тогда подозревалось ПАО «Омский каучук».