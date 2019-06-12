Великая Китайская стена имела не только оборонительное, но и социально-экономическое значение

Дальновидные китайцы врагов ожидали с юга, а торговцев с севера.

Китай показал дальновидность в развитии государства в давние времена. Еще в III веке до н. э. Великая китайская стена проектировалась, как защита от Чингиз Ханана. Постепенно ее протяженность достигла почти 10 тысячи километров и расширила свои функции.

Китайские императоры считали, что государству нужна не только оборона, а и активная торговля, свободный доступ на территорию на территорию. В современном Китае ничего не изменилось, а эффективность такой политики выводит страну в мировые лидеры.

Стену возводили с южной стороны, откуда была наибольшая угроза нападения. Конница татаро-монголов не преодолевала стены 10-метровой высоты и останавливалась перед ней. Это стало причиной перенаправления орд на беззащитный Запад.

Следовательно, Великая Китайская стена стала не только защитой, она сыграла роль в социально-экономической жизни Китая. На строительстве были заняты сотни тысяч самых бедных китайцев, которые получали пропитание для себя и семьи, что давало им понимание защищенности государством и не давало погибнуть.

Израильские учёные из Иерусалимского Еврейского университета обратили внимание, что северная часть стены имеет небольшую высоту и идёт через долины, удобные для движения людей и караванов. Следовательно, здесь речь не идёт о противостоянии возможному штурму неприятеля. Ученые уверены, что с северной стороны китайцы не боялись внешнего врага, а ждали торговцев и переселенцев. Купцов нужно было облагать налогами для существования государства, а вот среди переселенцев проводилась перепись, которую можно считать первой в мире. По другому через стену было не пробраться. На пунктах перехода подсчитывалось всё то, что прибывало и убывало с территории страны, а такие действия можно сравнить с функциями современной таможни.

Таким образом, Великая китайская стена имела не только оборонительное значение, но и социально-экономическое. Китай активно внедрял практику по созданию условий для взимания налогов с торговцев, обеспечению жителей страны работой и пропитанием, а так же проводил политику учета людей и грузов. Поднебесная заботясь о своей государственности возвела Великую китайскую стену и стала собирать средства для развития страны, не мешая другим торговать. Такую политику дальновидные китайцы продолжают и на современном этапе развития.