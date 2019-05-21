На фото Китая XIX века нашли следы исчезнувшей цивилизации

На снимках запечатлены поселения, которых сейчас уже нет.

Некоторое время назад ученые исследовали фото Китая, сделанные в XIX веке. На этих снимках эксперты нашли следы исчезнувшей цивилизации. На одной из фотографий запечатлена годность Поднебесной – Великая китайская стена. Само строение выглядит не совсем так, как сейчас. Специалисты до сих пор не смогли разгадать великую загадку, для чего была предназначена данная стена, ведь бойницы на ней смотрят на Китай, а не на врагов. Помимо этого на снимках запечатлены достопримечательности древней цивилизации, архитектурные строения, скульптуры, которые можно посчитать как фон современного городского ландшафта.

Специалисты предполагают, что все следы архитектуры оставили именно древние цивилизации. Судя по фото, данная цивилизация была технологически развитая в сфере строительства. Отметим, на фото запечатлены необычные архитектурные объекты, которые по сей день остаются загадками для современной науки.