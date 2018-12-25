В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации

Независимыми американскими исследователями Антарктиды выложены в сети интернета снимки, которые, как они считают, являются доказательством того, что на материке остались следы древней цивилизации или пришельцев.

По мнению ученых, эти знаки представляют собой послание от представителей инопланетных цивилизаций. По очертаниям сооружение напоминает скрытую инопланетную базу.

Сейчас исследователи сконцентрировали свое внимание на тщательном изучении этого уголка Антарктиды. Как уверены уфологи и конспирологи, человечество в этом районе Земли ожидает немало неожиданных открытий. Уже сегодня они увидели там кроме намеков на базу и пирамиды еще и знак арийской свастики, которая использовалась на территории Германии в годы Второй мировой войны.

Таинственные снимки - это кадры с российского спутника. Они уже попадали в сеть, позже их удалили. Пентагону фото показались явным доказательством существования инопланетян. И совсем недавно снимки снова появились в интернете. Многие просто скопировали уникальные данные и вновь выложили их. И сейчас снова к ним вспыхнул интерес.

Конспирологи и уфологи все внимание сконцентрировали на изучении горных хребтов Антарктиды. Это самый малоизученный материк на плане, который хранит огромное количество тайн прошлого и секретов настоящего.