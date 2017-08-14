Детский канал Nickelodeon намекнул на гомосексуальность Губки Боба

Изображение персонажа в одном ряду с представителями ЛГБТ-сообщества опубликовали в официальном Twitter-аккаунте.

Ориентация добродушного весельчака, живущего в доме из ананаса, стала весьма обсуждаемой темой после всего одной публикации в соцсетях канала Nickelodeon. На официальной странице в Twitter детский канал намекнул на гомосексуальность Губки Боба, сообщает Лента.ру.

Пост с недвусмысленным намёком появился в минувшую субботу 13 июня. Он был опубликован в поддержку акции ЛГБТ-сообществ и содержал три изображения. Среди «союзников ЛГБТ», как назвали их в посту представители канала, оказались: героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре», тема бисексуальности, которая была затронута в самом шоу, актёр-трансгендер Майкл Коэн и Спанч Боб, изображённый на снимке с радужными переливами.

Фото: Twitter @ Nickelodeon

Пользователи Сети были ошеломлены от появления Губки Боба в одном ряду с представителями ЛГБТ-сообщества, хотя некоторые и признались, что у них были уже подобные подозрения.

Примечательно, что намёк Nickelodeon на ориентацию мультяшного персонажа, по сообщению Daily Mail, противоречит тому, что говорил создатель сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленбург. В качестве доказательства издание привело слова аниматора из интервью за 2005 год, где он заявил, что считает своих персонажей почти бесполыми, ведь их задача «просто быть смешными».