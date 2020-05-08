АТОР прогнозирует запрет россиянам на въезд в ЕС с 1 июля

РФ может не попасть в список стран для открытия границ из-за высоких показателей COVID-19 и нарушения принципа «взаимности».

Еврокомиссия предложила странам Европы составить список «третьих стран», для которых откроют границы с 1 июля. Россия не попала в перечень, в связи с чем Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует продление запрета россиянам на въезд в ЕС. Точная дата возобновления поездок в Европу остаётся неизвестной.

Туроператор видит несколько причин такого решения.

Во-первых, эпидемиологическая ситуация в России хуже, чем в большинстве стран Европы. Несмотря на снятие ограничительных мер, показатели выявления новых случаев COVID-19 относительно высокие.

Во-вторых, РФ не соблюла принцип «взаимности»: когда ЕС активно готовится к открытию границ, об аналогичных мерах Кремль умалчивает.

Уточняется, что в ближайшее время туристам России могут стать доступны поездки в страны Европы, для которых турбизнес является одной из главных отраслей экономики. Среди них — Финляндия, пригородные районы которой теряют ежедневно 1 млн евро из-за ограничений для российских туристов.

6 июня Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ для определенной категории граждан. С 8 июня разрешено пересекать границу иностранцам и гражданам страны для лечения, ухода за близкими родственниками при предъявлении действительных документов. Также россиянам можно выезжать за рубеж на учебу или работу при наличии необходимых документов от принимающего государства.