Экономист Прокофьев раскрыл преимущества хранения денег в долларах

Эксперт не видит предпосылок для обвала валюты и прогнозирует рост курса после снятия ограничительных мер.

Экономист Дмитрий Прокофьев посоветовал россиянам хранить основную часть сбережений в долларах как в более ликвидной валюте, и лишь в случае прогнозируемых поездок в Европу закупить евро. В интервью 5-tv.ru эксперт раскрыл основные преимущества хранения денег в американской валюте, среди которых — стабильность и прогнозируемый рост курса.

Экономист не видит никаких предпосылок для обвала курса доллара. Американская валюта является ведущей в мировой экономике, используется для большинства международных расчётов и резерва.

Прокофьев прогнозирует рост курса доллара после снятия ограничительных мер из-за COVID-19 во многих странах. Это связано с нестабильными ценами на нефть, действиями Центробанка, возобновлением покупок из-за рубежа и поездок заграницу, колоссальным спросом на валюту. Прокофьев уверен, что эти процессы сильнее отразятся на долларе, чем на евро. Так что сбережения россиян быстро преумножатся.

Ранее Виталий Манкевич, глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, в разговоре с Aif.by выразил уверенность, что финансовая система США надёжно защищена. Федрезерв не намерен поднимать ставку более 0-0,25% в ближайшие 2 года, что станет инструментом восстановления рынка. Несмотря на беспорядки и ущерб коронавируса, доллар останется стабильной и надежной валютой.