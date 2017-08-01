Рост цен на международные авиабилеты грозит россиянам уже на следующей неделе

С 15 августа эксперты ожидают рост цен на международные авиарейсы для россиян из-за очередного скачка курса доллара.

Особенность ценообразования международных билетов в том, что оно главным образом определяется курсом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), данные о котором обновляются раз в неделю - в ночь со вторника на среду. По словам Дмитрия Горина, представителя Ростуризма, именно по этим причинам «знающие» люди предпочитают покупать билеты заграницу именно во вторник.

В настоящее время билеты продают по курсу, значительно отличающегося от отметок, выставленных Центробанком. Но если курс ЦБ РФ сохранится на текущем уровне до среды следующей недели, то курс IATA и, соответственно, цены на международны билеты поднимутся не менее, чем на 5 %.

Стало известно, что США готовит новый ряд санкций против России, с 22 августа этого года. В первую очередь введутся ограничения на экспорт товаров, участвующих в обеспечении нац. безопасности, и на операции с финансовыми рынками. Во вторую очередь - которая ожидается через три месяца после первой - практически полностью ограничится экспорт и импорт между странами, Аэрофлот отменит рейсы в США и снизится общий уровень дипломатических отношений.