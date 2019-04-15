В России резко подорожала цена на билеты в плацкарт

По данным Общероссийского объединения пассажиров, стоимость билетов на плацкарт возрастет на 65-100%. Письмо с жалобой на резкое увеличение цен уже подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на имя главы ведомства Игоря Артемьева.

Пик роста цен приходится на июнь и июль 2019 года. Экспертами был проведен анализ стоимости билетов на 12 направлениях. Выяснилось, что наиболее существенный скачок цен произошел на поездах из Москвы в Калининград (на 100%), из Москвы в Адлер (на 97%) и из Новосибирска в Томск (на 93%). В меньшей степени подорожание билетов коснулось направлений Москва-Санкт - Петербург и Смоленск – Псков.

По словам главы общественной организации Ильи Зотова, рост цен на билеты обусловлен обновлением составов, но двукратное увеличение стоимости поездки не должно происходить в любом случае.

В федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД) объяснили, что такой резкий взлет вызван скидками, которые были актуальны в прошлых месяцах. Помимо закончивших свое действие акций разница в цене спровоцирована открытием летнего сезона.

Напомним, в 2018 году ФАС обозначила максимально приемлемый рост цен на билеты в плацкартных вагонах на уровне 3,9%. В ведомстве подчеркнули, что РЖД вправе поднимать тарифы с 1 января 2019 года.