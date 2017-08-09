Власти Омска назвали условия попадания детей в детсады после карантина

Очередей избежать не получится, заявила министр образования региона Татьяна Дернова.

С 22 июня в Омской области после карантина возобновят работу детсады. Власти Омска назвали основные условия попадания детей в дошкольные учреждения. Среди них — здоровье малыша и наличие справки от педиатра. Результат на коронавирус не потребуется.

Несмотря на более 30 000 претендующих малышей, в понедельник детсады примут только часть воспитанников, заявила Министр образования Омской области Татьяна Дернова в эфире «Радио Монте-Карло». Это связано с большой нагрузкой на педиатров: врачи физически не успеют осмотреть такое количество малышей за сутки, ведь медицинская справка действительна 3 дня. Такие же требования предъявлены для посещения пришкольных лагерей.

До конца этой недели во всех дошкольных учреждениях Омска проведут дезинфекцию помещений и проверят работоспособность пищеблоков, добавила министр. На закупку дезинфицирующих средств и бесконтактных термометров из городского резервного фонда выделили порядка 9,5 млн рублей. Дернова добавила, что за период 2,5-месячного простоя в некоторых детсадах уже сделан ремонт, так что перерывов в работе этих учреждений не будет.