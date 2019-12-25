Над Курском 21 июня ожидается затмение в виде «кольца огня»

Редкое явление куряне смогут наблюдать утром с 8:28 до 9:26, сообщает v-kosmose.com.

Утром в воскресенье, 21 июня, над Курском ожидается частичное солнечное затмение в виде «кольца огня». При условии безоблачного неба, горожане и гости смогут наблюдать редкое явление с 8:28 до 9:26, передаёт портал v-kosmose.com. Лучше всего «ободок» Солнца будет виден в 8:57 на протяжении нескольких секунд– в момент максимальной эффективной фазы.

«Кольцо огня» образуется, когда Луна удаляется от Земли на максимальное расстояние на своей эллиптической орбите и не может полностью перекрыть диаметр солнечного диска. Явление пройдет узкому округлому пути из Африки (от Республики Конго) в Азию (до Тайвани). Поэтому наблюдать затмение смогут в близрасположенных странах Евразии.

Специалисты предупреждают горожан о необходимости надеть солнечные очки для наблюдения затмения, чтобы лучи не повредили орган зрения.

Следующее затмение в виде «кольца огня» ожидается 10 июня 2021 над северными штатами США. Его можно будет увидеть в северо-восточных регионах России. Полное лунное затмение астрологи ожидают 14 декабря 2020 года в Чили и Аргентине.