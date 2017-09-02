В Омске медики станут работать без выходных из-за справок в детсады

Регион открывает детские учреждения с 22 июня 2020 года и Минздрав подготовился к этому событию.

Детям нужен осмотр педиатра, врач выдаст справку об отсутствии инфекций, в том числе и «китайской». Родители получат оповещение о месте и времени обследования.

Региональный Минздрав подготовил схему визитов в медорганизации для получения таких документов. Помимо того, пункты по выдаче справок появятся и в учреждениях образования.

Медики перейдут на двусменную работу. Выходные – не исключение. Родители получат оповещение о месте и времени приёма педиатров. Списки детей чиновники составили.

Омичей просят не посещать медиков без приглашения и соблюдать время приёма. Это позволит не допускать толпы пациентов в коридорах медицинских заведений и лучше соблюдать санитарию.

Омский Минздрав отдельно отметил, для детсада не требуется документ об исследовании ребёнка на иммунитет к коронавирусу. Это будет происходить после того, как дети пойдут в детсады.

Чиновники заверяют родителей, что они смогут спокойно посетить со своим чадом педиатра в назначенное время.

Практика, которую применят в Омске – положительная. Регионам следует обратить внимание, как она будет организована. Детским садам предстоит открываться повсюду.