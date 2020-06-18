Валерия пожаловалась в Instagram на недостаток денег для хорошего клипа

Певица уверяет, что съёмки новых стильных работ возможны только со спонсорами.

Скандал с жалобами на бедственное положение звёзд шоу-бизнеса до сих пор преследует звёздную чету Валерии и Иосифа Пригожина. После появления слухов о покупке супругами особняка на Рублёвке, певица заговорила о нынешнем финансовом положении своей семьи в Instagram и пожаловалась на недостаток денег для съёмок нового хорошего клипа.

Произошло это после публикации видеоклипа на англоязычную песню «The party’s over», который был снят в 2008 году британским режиссёром Харви Б. Брауном. Стоил этот проект Валерии достаточно дорого — около $200 тысяч. В комментариях к записи певица призналась, что на сегодняшний день это неподъёмный бюджет.

«Всё упирается в финансы. Были бы спонсоры, тогда было бы всё возможно» — заявила Валерия одному из фанатов на просьбу снять несколько подобных «шедевров».

Фото: Instgram @valeriya

Таким образом звёздная чета вновь дала понять, что не так богата, как говорят о них после перепалок со Шнуровым. Если уж хорошие клипы им не по карману, то что говорить о других расходах.

Сами супруги считают все сообщения о дорогих приобретениях, будь то элитный особняк за $55 млн или новый Rolls-Royce, спланированной попыткой настроить против них общественность, как пишет Комсомольская правда.