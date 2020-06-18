Певец Шура сбросил 25 килограммов ради будущего ребенка

Своевременное обращение к диетологу помогло выявить грыжу и спасло артисту жизнь.

Певец Александр Медведев, больше знакомый фанатам под псевдонимом Шура, не раз боролся с онкологическими заболеваниями и выходил победителем. Теперь звезда 90-х и нулевых намерен покончить с лишним весом. Для этого он обратился к диетологу Марии Мухиной. Специалист поделилась некоторыми подробностями похудения звезды.

Оказалось, что Шура уже успел сбросить 25 килограммов, но останавливаться на этом не собирается. Певец хочет похудеть еще на пять кило. Сейчас вес артиста составляет 85 килограммов, и сотрудники клиники, куда обратился музыкант, считают это успехом. Мухина пояснила, что на первых порах расставание с излишками массы давалось Александру тяжело, но он быстро втянулся. Шура планирует в скором времени влезть в ранние концертные костюмы.

Вмешательство диетологов спасло артисту жизнь. Во время обследования медики нашли у музыканта грыжу желудка. Она давила на соседние органы, провоцировала их смещение и деформацию. Как только грыжа была удалена, врачи нашли онкологию на операбельной стадии. Артист затеял похудение не только ради чистки и оздоровления организма, а еще и ради будущего ребенка. С нормальным весом Шуре будет легче исполнить давнюю мечту и стать отцом.