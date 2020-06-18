Анастасия Волочкова прибыла в Астрахань для судебного разбирательства

Отставная балерина выступит истцом в споре из-за участия в долевом строительстве многоквартирного ЖК.

По сообщению «МК-Астрахань», Анастасия Волочкова прибыла в каспийскую столицу для судебного разбирательства вокруг принадлежащей ей недвижимости. Ответчиком стала компания «Городской курорт Астрахань» с которой вышел спор из-за 22 квартир в ЖК «Паруса», владелицей которых является Волочкова.

Как полагает издание, Анастасия Юрьевна таким образом пытается получить назад 3 миллиона долларов, которые ей должен бывший гражданский муж. В своё время, Игорь Вдовин занял деньги у фактической жены и вложил их в долевое строительство многоквартирного комплекса.

Впоследствии супруги расстались и с тех пор танцовщица старается вернуть свои неосмотрительно вложенные инвестиции, которые, по её словам, так и не принесли обещанной прибыли.

В Кировский районный суд Волочкова подала три иска, два из которых ей были возвращены. Заседание состоялось сегодня утром. Истица полагает, что она вправе требовать к возврату гораздо большую сумму, чем была вложена в дело 10 лет назад.