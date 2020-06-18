Власти Владимирской области отменили запрет на посещение кладбищ

В ближайшие дни ожидается снятие дополнительных ограничений на торговлю алкоголем.

Регионы России продолжают поэтапный выход из карантина. Стало известно, что власти Владимирской области отменили запрет на посещение гражданами кладбищ. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор области Владимир Сипягин.

С его слов, соответствующий указ был подписан на основании рекомендаций главного санитарного врача региона. Некоторые ограничения все же остались. При посещении мест захоронения родственников граждане обязаны неукоснительно соблюдать масочный режим, и придерживаться рекомендованной социальной дистанции.

Ожидается, что 22 июня будет снято еще одно ограничение, касающееся продажи алкогольной продукции. Сипягин должен отменить указ №228 от 14 апреля 2020 года. Согласно этому документу, во всей Владимирской области время продажи спиртных напитков ограничивается семью часами вечера.

Также губернатор сообщил, что рабочая группа областного управления Роспотребнадзора разрабатывает рекомендации по открытию Владимиро-Суздальского музея-заповедника под открытым небом. Ставшего возможным после приказа министра культуры РФ от 17 июня 2020 года.