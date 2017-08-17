Глава Калининградской области назвал дату и условия отмены обсервации

Губернатор Антон Анохин отметил, что работа общественных мест будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Губернатор региона Антон Анохин в своем Facebook назвал дату и условия отмены обсервации. Судя по опубликованной информации, уже на следующей неделе в Калининградской области будет отменена обязательная обсервация для лиц, которые оплатили проживание в отелях. Предполагается, что произойдет все в период 22–24 июня.

Несмотря на послабление, Антон Анохин отметил, что работа общественных мест будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Главным условием для приезжих будет являться оплата в гостиницах не менее, чем за две ночи. К тому же, есть вероятность, что вместе с этим посетители должны будут предварительно пройти тест на вирус.

Приблизительно к этому времени свою работу возобновят кафе и веранды ресторанов, которые также обязаны соблюдать правила.

По сообщению информационного издательства FlashNord, с 16 июня в Калиниградской области открылись парки.