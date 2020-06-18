Кристина Асмус рассказала о своём первом поцелуе

Это произошло, когда будущей звезде российского кино было 17 лет.

Актриса Кристина Асмус затеяла с поклонниками Instagram-игру и рассказала 10 фактов о себе. Звезде захотелось пообщаться с фанатами не только на тему отношений с Гариком Харламовым. Среди прочих фактов девушка рассказала и о своём первом поцелуе. Это произошло, когда актрисе исполнилось 17 лет. И это был самый яркий, по словам девушки, опыт, так как был первым. Кристина добавила, что в школьные годы она была умницей и скромницей, но с тех пор от скромности не осталось и следа.

Сегодня девушка смелая и раскованная, а супруг частенько пеняет ей за нецензурную брань, которой актриса грешит, когда увлечённо о чем-то рассказывает. Такая реакция спутника жизни иногда удивляет Асмус, ведь сам Гарик у фанатов ассоциируется с человеком, который позволяет со сцены шутки «ниже плинтуса». У Кристины также долгая и взаимная любовь с семечками, употребление которых она сравнивает с наркотической зависимостью. И по этому пункту актриса совпала почти со всеми поклонниками.

Среди привычек Кристины обязательное «обнюхивание» гелей для душа, дезодорантов, кондиционера, просмотр фильмов исключительно в высоком качестве, неприязнь к девушкам с отросшими корнями. Также звезда российского кино не любит, когда наполненный стакан передают, накрывая ладонью и в ее присутствии употребляют слово «профукал».