Копия папы: Пользователи обсуждают фото Харламова и его дочери

Недавно у наследницы юмориста появился свой профиль в сети.

Бурное обсуждение отношений Гарика Харламова и Кристины Асмус началось еще в 2013 году, когда юморист был в браке с Юлией Лещенко, но не жил с ней вместе. В 2014 году Асмус подарила Харламову дочь Анастасию. Все это время родители не показывали общественности наследницу. Однако недавно Анастасия обзавелась своим профилем в сети. Страницу Анастасии пока ведет Кристина Асмус. Артистка решила поделиться с пользователями новым снимком, на которой запечатлена сама девочка вместе с Харламовым.

В подписи написано, что у всех папы как папы, а у Насти – суперзвезда. В комментариях под публикацией подписчики отметили, что девочка растет полной копией папы. По мнению пользователей, от родительницы Анастасии достались только русые волосы. Отметим, что после публикации снимка, в сети разразилось активное обсуждение фотографии.