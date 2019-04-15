«В голове – перловая каша?» Лена Миро публично настояла на разводе Харламова и «неверной» Асмус

«Многочисленные измены» Асмус достали даже скандально известную блогершу.

Лена Миро, знаменитая скандальными и правокациоными публикациями, в грубой форме высказалась по поводу отношений Гарика Харламова и Кристины Асмус. Блогерша решила публично настоять на разводе знаменитостей. В особенности в своей статье Лена решила из развести. Миро узнала, что долгое время в отношениях Харламова и его «неверно» супруги не все гладко, а в последнее время информация о разводе звезд часто обсуждается и появляется в сети.

Сейчас Асмус отправилась в Дубай, а на хозяйстве оставила Гарика. Блогерша предполагает, что именно там Асмус и изменила благоверному, взяв для отвода глаз с собой на отдых ребенка. Помимо этого Лена Миро осудила Харламова из-за того, что вместо расставания с супругой он делает ей романтические вечера и дарит подарки. Также Миро написала, что как только Асмус заселилась в отель и вошла в номер, ей в лицо полетели воздушные шарики. Блогер задалась вопросом, что может твориться в голове у человека, делающего такое, скорее всего, перловая каша.