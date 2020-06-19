Самоизоляция в Омской области на 45% увеличила число самозанятых

С апреля 2020 года число плательщиков налога на профессиональный доход выросло на 2420 человек.

Как сообщила пресс-служба омского УФНС, в период с апреля по май 2020 года самоизоляция увеличила число самозанятых в Омской области на 45%. В этот же период 590 человек прекратили деятельность. Всего на данный момент зарегистрировано около 9 тыс. омичей, применяющих спецрежим.

Рост числа самозанятых в Омской области начался в 2020 году, после того, как в регионе начала действовать данная система. Всего с начала года зарегистрировалось почти 8 тыс. человек. И около 1,2 тыс. человек стояли на учете в УФНС, как самозанятые, еще в 2019 году.

В мае этого года Госдума приняла закон, предусматривающий новые меры поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от пандемии коронавируса. Данный закон коснулся и самозанятых граждан, каждому из которых выделен налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12130,00 рублей).

Использовать вышеуказанную сумму зарегистрированные в омском УФНС граждане смогут для оплаты налогов в 2020 году. Если зарегистрированный налогоплательщик не успеет потратить капитал до конца года, то сможет это сделать в 2021 году.