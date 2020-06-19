«Вертолёты России» запустили серийное производство арктических Ми-8 для гражданских лиц

Летательный аппарат прошёл всё лётные испытания и был принят независимой инспекцией Росавиации, сообщают в пресс-службе компании.

Холдинг «Вертолёты России», являющийся частью Госкорпорации «Ростех», запустил серийное производство арктических Ми-8АМТ, предназначенных для гражданских лиц. Компания уже ведёт переговоры с потенциальными заказчиками и готовит первую машину к передаче в эксплуатацию, как сообщает РИА Новости.

Летательный аппарат с успехом прошёл все лётные испытания и был принят независимой инспекцией Росавиации. Среди особенностей нового Ми-8АМТ выделяют уникальную систему подогрева трансмиссии, которая помогает оперативно запускать двигатель при длительном нахождении на открытом воздухе и крайне низкой температуре.

Грузовая кабина получила теплозащиту, специальные шторы в двери и створках кабины для обеспечения теплоизоляции, а резиновые шланги во внутренних коммуникациях были заменены на морозоустойчивые из тефлона. Также установлены дополнительные топливные баки, а для обеспечения безопасности при перелётах над водной поверхностью обеспечили условия для установки системы аварийного приводнения.

Как отметил гендиректор холдинга Андрей Богинский, гражданский вариант арктического Ми-8 окажет влияние на создание транспортной инфраструктуры в северных регионах. Кроме того, он также может быть интересен геологоразведочным компаниям и госструктурам, выполняющим работы в зоне Арктики, и полярным экспедициям.