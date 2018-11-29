Пробки не проблема: «Яндекс.Такси» запускает функцию заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

В них также участвуют представители правительства Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА». В приложение «Яндекс.Такси» добавят опцию «Вертолет», сервис будет вести пользователя на такси до посадочной площадки, а затем — до места назначения. Таким образом, человек сможет заказать комбинированный сервис с использованием двух видов транспорта. Приложение сразу покажет ему конечную цену.

В «Яндекс.Такси» обсуждение идеи подтвердили. В компании уточнили, что в августе планируют подписать с перечисленными компаниями соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности». Это должно произойти в рамках Международного авиакосмического салона. Переговоры о создании системы городского воздушного транспорта подтвердил и директор по сервису и послепродажному обслуживанию входящего в «Вертолеты России» ООО «ВР-Технологии» Илья Михальченко. Изначально заказать аэротакси через «Яндекс.Такси» можно будет от МКАДа, к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль. Позже, как ожидается, что заказ вертолетов будет возможен от Садового кольца. В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания.

Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow составляет 46 000 руб. На сайте компании отмечают. Взлет и посадка аэротакси могут производиться только в определенных местах, которых мало, а на возможность полета влияет и погода.

Сроки запуска проект и будущие цены пока неизвестны. Авторы идеи рассчитывают, что использование аэротакси будет не дороже заказа автомобиля бизнес-класса.