Губернатор Ростова: очаги конопли должны быть выявлены и уничтожены

К операции привлекут более 500 представителей местных казачьих дружин.

На заседании областного антинаркотического комитета Василий Голубев распорядился, чтобы к 1 июля — времени цветения дикорастущей конопли, была составлена подробная карта с местами её произрастания.

Губернатор Ростова дал указание районным руководителям, чтобы очаги этого растения были выявлены и уничтожены. Как и в прошлые годы, к работе будут привлечены более 500 представителей местных казачьи дружин и добровольцы других общественных организаций.

В 2019 году силами волонтёров были искоренены и сожжены более 80 тонн наркотического зелья. Губернатор Голубев предупредил, что борьбу с дикорастущим «дурманом» нужно вести масштабно, не допуская халатности и саботажа.

Например, некоторые хозяйства отрапортовали об уничтожении небольшого количества конопли или заявили о её полном отсутствии, что совсем не соответствует реальным данным.