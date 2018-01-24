В Китае обнаружено древнейшее свидетельство курения конопли - Учёные

Следы, содержащие психоактивные вещества конопли, найдены при дополнительном анализе, которому подвергли древние деревянные чаши и находившиеся в них камни. Возраст артефактов более двух тысяч лет.

Их ранее обнаружили учёные при раскопках на территории Джирзанкальского кладбища, местом расположения которого является горная цепь Памира. В итоге, в Китае обнаружено древнейшее свидетельство курения конопли.

Ранее научное сообщество вело долгие дебаты о том, использовали ли древние люди марихуану в качестве наркотика. Косвенно на это указывала написанная Геродотом в пятом веке до нашей эры «История». В то же время, прямо там конопля не упоминается.

Находки, сделанные на Джирзанкальском кладбище, смогли полностью изменить ситуацию в этом вопросе. Учёные считают, что им удалось доказать, что древние люди сжигали коноплю и вдыхали получившийся дым.

К таком заключению они пришли после того, как ими в артефактах был найдет каннабинол. Он является продуктом окисления марихуаны.

Судя по всему, древние жители Памира использовали сжигание конопли, когда проводили свои погребальные ритуалы. Курить трубки начали лишь после того, как был открыт Новый Свет. Однако, у практики по сжигаю веществ и вдыханию получившегося дыма более древняя история.

Согласно последним данным, именно Тибетское плато является родиной конопли. Считается, что там она начала произрастать более 28 млн лет тому назад.

Семена конопли стали употреблять в Азии в пищу, приблизительно, 10 тыс. лет назад. Ещё через пять тысяч лет местные жители научились, как можно изготавливать одежду с помощью волокон конопли.

Геродот в 440-м году до нашей эры писал, что скифы занимались сожжением этих семян, когда они проводили свои очистительные ритуалы. Одновременно они вдыхали получившийся дым.

Сейчас в Китае найдены достоверные доказательства древнего курения конопли. Авторы исследования нашли древние алтари, которые могли использоваться как курильницы. В некоторых из этих артефактов ещё оставались обугленные камни.

Для их исследования была проведена хромато-масс-спектрометрия. В результате неё и был обнаружен каннабинол, являющийся слабым психоактивным веществом после того, как окисляется марихуана.

Учёные полагают, что использовать коноплю как психоактивное вещество сначала начали древние, населяющие Центральную Азию. Затем эта практика через Шёлковый путь стала распространяться по всему континенту и далее.

Также совершенно не исключено, что своё быстрое распространение курение конопли получило благодаря кочевым племена, одомашнивавшим лошадей.

Не исключается, что древние люди занимались специальным выращиванием конопли для целей курения. Однако, фактические доказательства этому пока отсутствуют.

Курение марихуаны могло использоваться для того, чтобы общаться с умершими или различными духами природы.

Как бы то ни было, находка, сделанная в Китае, подтвердила факт самого древнего на сегодняшний день применения конопли в качестве лёгкого наркотика.