От скуки житель Кузбасса начал собирать коноплю

От скуки житель Кузбасса начал собирать дикорастущую коноплю. На месте преступления его застали сотрудники полиции.

Сотруднику полиции Кузбасса необходимо было проверить своего подучетного. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Поэтому сейчас находился на учете. Но проверка не обнаружила подучетного по месту жительства.

Соседи сообщили сотрудникам полиции, что мужчина отправился в поле, которое расположено недалеко от дома.

К слову, ранее судимость мужчина имел, собственно, за сбор дикорастущей конопли.

Заподозрив подучетного в рецидивизме, участковый вышел на его след, обнаруженный на снегу. Так, мужчина был обнаружен. Все подозрения оправдались. Он вновь собирал стебли конопли. К моменту задержания мужчине удалось собрать 500 граммов марихуаны.

Мужчина уверил, что после первой судимости он бросил употреблять наркотическое вещество. Однако через некоторое время ему стало скучно. Это и подтолкнуло его к незаконному делу.