Инфекционист: Коронавирус способен выживать до 20 лет в холоде

Поэтому вирус часто находят на рынках с морепродуктами и мясом, заявили в Китае.

Объяснение вспышкам коронавирусной инфекции на рынках с морепродуктами и мясом нашла инфекционист из Китая Ли Ланьцзюань, пишут РИА Новости. Оказалось, что COVID-19 не боится низких температур. Напротив, в холоде он лучше сохраняется.

Как рассказала Ли Ланьцзюань, при температуре от –4℃ возбудитель коронавируса способен выживать несколько месяцев, а при –20℃ — до 20 лет. Поэтому вирус часто находят на рынках с охлаждёнными морепродуктами и мясом. Более того, вместе с замороженной продукцией он может распространяться из одной страны в другую.

В связи с этим инфекционист заявила о необходимости усиления контроля таможенными органами за замороженной продукцией. Важно проверять товар, контролировать соблюдение всех эпидемиологических норм при транспортировке, а также отслеживать источники импортированных товаров с положительными результатами на SARS-CoV-2.