Двойник Вина Дизеля ждал автобус на остановке в Нижнем Новгороде

Горожанин столкнулся с «копией» голливудской звезды на улице и поделился фото в VK-сообществе.

В Нижнем Новгороде найден двойник голливудского актёра Вина Дизеля. Удивительное сходство внешних черт и комплекции поразило местных жителей и стало поводом для шуток.

Копия звезды «Форсажа» ждал автобус на остановке у Сормовского парка приволжской столицы, когда его случайно заметил горожанин. Очевидец не смог пройти мимо, исподтишка сфотографировал двойника и поделился фото в VK-сообществе «Регион-52».

Подписчики пришли в восторг от местного Вина Дизеля, а некоторые всерьез решили, что актёр навестил Нижний Новгород. Более внимательные горожане отметили, что настоящий Вин Дизель выше ростом и более накачан. Тем не менее, черты лица у них идентичны.

Фото комментариев под постом в VK-сообществе «Регион-52»

Тот факт, что двойник Вин Дизель ждал автобус на остановке, позабавил пользователей Сети. В комментариях подписчики начали рассуждать, почему автогонщик променял спортивные авто на российские маршрутки. Некоторые предположили, что актёру захотелось экстрима, другие решили, что покорителя дорог лишили прав в Торонто и он намерен попросить российское гражданство, где соберет новую команду.