Работницы «Мираторга» под Белгородом пожаловались на переработки и задержку зарплаты

100 сотрудниц мясоперерабатывающего завода рассказали о 14-часовых сменах, отсутствии «перекуров» и получасовом перерыве.

В Корочанском районе Белгородской области Работницы завода по переработке мяса «Мираторг» отказались приступить к работе и устроили забастовку. Сотрудницы отдела обвалки пожаловались на постоянные переработки и задержку зарплаты. Оказалось, работницы даже не знают в начале смены, сколько она продлится. По словам женщин, рабочий день может затянуться на 14, а то и 20 часов.

Переработки руководство, по словам возмущенных сотрудниц, называло «подработками», но доплата за прошлый месяц составила только 500 рублей. Перерыв женщинам тоже сократили. Если раньше он составлял 40 минут, то теперь всего полчаса.

Женщины возмутились и «урезанием», а то и полным отсутствием «перекуров». Руководство объяснило это необходимостью увеличить количество продукции. Сначала служащие выражали недовольство исключительно в стенах завода. Но затем конфликт просочился за его пределы, и проблема попала в СМИ. Тогда начальство позвонило сотрудницам и сообщило, что они уволены. В то же время приказа об увольнении нет, но бейджики — они же пропуски на территорию завода — уже дезактивированы.

15 человек обратились за помощью к адвокатам. Однако защитников их интересов не пустили дальше КПП. Не смог пройти на завод и участковый. В ситуации сейчас разбираются представители региональной трудинспекции. Руководство завода под Белгородом ситуацию пока не комментирует.