В Кирове официально открыли первый частный пляж

Сотрудники госинспекции по маломерным судам сочли его безопасным для отдыхающих.

В Кирове к открытию готовят четыре пляжа: один из них находится в муниципальной собственности, а три — частные. Городской пляж откроется только 1 июля. А один из частных официально уже открыли. Госинспекция по маломерным судам дала разрешение на открытие пляжа загородного комплекса «Рыба-Пила», который находится в районе карьера за новым мостом.

Сотрудники ГИМС пояснили, что на этой территории не замечено нарушений: на водоеме отметили безопасную границу заплыва буйками. На берегу несут вахту спасатели, которые перед этим получили подробный инструктаж по спасению утопающих. В арсенале спасателей есть лодка и средства спасения. На территории пляжа разместили информационные стенды с правилами безопасного поведения на воде. В ГУ МЧС подтвердили, что «Рыба-Пила» прошла техническое освидетельствование. Теперь комплекс может принимать отдыхающих и оказывать весь спектр услуг. В очереди на проверку еще три пляжа.