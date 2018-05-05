Племянник Примадонны готовится быть отцом.

Алла Пугачёва в третий раз станет бабушкой в сентябре этого года. Об этом сообщил племянник звезды Владислав Пугачёв. Вместе с супругой они ожидают рождение дочки, которую хотят назвать Евгенией. У Владислава уже есть первый ребёнок – мальчик Женя, но опекунство над ним в 2015 году оформила Примадонна.

Напомним, Влад был парализован четыре года из-за наркотиков, а знаменитая родственница помогла ему вылечиться в Израиле и приобрести квартиру в столице. Сейчас маленькому Жене уже 8 лет, и его воспитанием занимается личный водитель Аллы Игорь. Примадонна хочет, чтобы ребёнок был рядом с ней, а Влад вместе с супругой намерен вернуть малыша в свою семью.

В июне 2019 года сообщалось, что племянник Аллы Пугачёвой женился на бухгалтере из Казани. Её зовут Гузель, и ей 35 лет. Она приехала в столицу из Казани, там у неё растёт 14-летний сын. Влад Пугачёв сделал предложение избраннице спустя неделю после знакомства. Пара решила просто расписаться, а непосредственно торжество перенесла на другую дату из-за состояния здоровья жениха.



