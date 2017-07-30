Во Владивостоке прошёл парад в честь 75-летия Победы

В торжественном марше приняли участие новые образцы армейских вооружений.





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Во Владивостоке, в первом из крупных российских городов, прошёл парад в честь 75-летия Победы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил перед собравшимися горожанами и войсками гарнизона. Глава края напомнил собравшимся, какой ценой досталась Победа и рассказал о вкладе приморцев в общее дело борьбы с оккупантами.

Десятки тысяч жителей региона сражались на фронтах войны, а оставшиеся в тылу своим героическим трудом приближали счастливый миг Победы. Кожемяко подчеркнул, что один только Дальневосточный завод за военные годы построил более сотни кораблей. Поздравил с праздником присутствующих и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Прохождение техники открывал легендарный танк Т-34, названный в честь недавно ушедшего ветерана Ефима Гольдберга. Следом, по центральной улице торжественным маршем прошли современные виды вооружений — новейшие броневики БТР-82А и танки Т-80БВ, недавно поступившие в части морской пехоты флота.

Собравшиеся увидели боевые машины пехоты БМП-2, самоходку «Гвоздика», «Грады» и комплексы ПВО — «Оса», «Панцирь-С1» и С-400. Гости парада Победы во Владивостоке соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, а военные накануне прошли тесты на коронавирусную инфекцию.