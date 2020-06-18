В Мордовии ожидают явку 60% на голосовании по поправкам в Конституцию

На активности граждан могут сказаться боязнь коронавируса и летнее затишье.





Глава Общественной палаты республики Иван Капитонов озвучил результаты мониторингового исследования, изучавшего предстоящую активность населения с 25 июня по 1 июля.

На голосовании по поправкам в Конституцию в Мордовии ожидают явку в 60%. Эти показатели могут измениться, как в большую, так и меньшую сторону, считают в исследовательском центре.

На желании граждан прийти на участки могут повлиять страх заразиться коронавирусом и летняя садово-огородная страда. Впрочем, Иван Капитонов уверяет: нанести визит на участок так же безопасно, как сходить в магазин.

Республика полностью готова к неделе голосования по поправкам в Конституцию. За соблюдением закона на 782 участках будут следить 6,5 тысяч наблюдателей. Наибольший приток жителей Мордовии к урнам для волеизъявления ожидается 1 июля, который объявили выходным днём.