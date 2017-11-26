Гоша Куценко не верит в виновность Кирилла Серебренникова в хищении 129 млн рублей

Актёр опубликовал четверостишие, в котором обозначил свою позицию по делу «Седьмой студии».

Источники: Instagram @goshakutsenko, @kirillserebrennikov.

Уже совсем скоро 26 июня в Мещанском суде должен быть оглашён приговор Кириллу Серебренникову, проходящему по делу «Седьмой студии». Режиссёра обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 129 млн рублей. Но известный актёр Гоша Куценко, как и многие другие артисты, не верит в виновность Серебренникова, о чём сообщил в Сети.

Свою позицию касательно резонансной ситуации Куценко обозначил в Instagram, где опубликовал совместное фото с подсудимым и небольшое, но красноречивое четверостишие:

«И не про защиту с пеной у рта… И не про очередной „приговор“… Я про то, что есть творчество и суета… И не верю, что совместимы Гений и Вор».

Таким образ Гоша Куценко дал понять, что по-прежнему поддерживает Серебренникова и считает его невиновным. Впрочем, в этом вопросе мнения актёра и его поклонников разошлись. Часть пользователей Сети не согласилась с доводом о несовместимости «гения» и «вора» в одном человеке.

Источник: Instagram @ goshakutsenko

Стоит отметить, что в поддержку Кирилла Серебренникова Куценко выступал и ранее. Ещё в 2017 году актёр вместе с Сергеем Безруковым, Иосифом Кобзоном, Чулпан Хаматовой и другими деятелями искусства, которые верят в невиновность режиссёра, поручился перед Басманным судом за подсудимого.