В двух районах Приморья введён режим ЧС из-за паводков

Региональное МЧС сообщает о затопление домовых хозяйств и повреждении мостовых сооружений.

В двух районах Приморья введён режим ЧС. Фото: primgochs.ru

На протяжении девяти дней в крае наблюдаются обильные ливни, за последние трое суток в двух районах Приморья власти ввели режим ЧС. Сегодня введён режим чрезвычайной ситуации в Чугуевском районе, ранее, 26 июня, сообщалось об аналогичной ситуации в Кавалеровском муниципальном округе.

Специалисты отмечают, что вода не успевает уходить из шлюзов. В результате паводков район, находящийся рядом с дамбой, оказался подтоплен. В зоне подтопления оказались домохозяйства и огороды. В Кавалеровском районе из-за сильных дождей оказались повреждены 8 мостов, 4 были разрушены полностью. Также ведомство сообщает о частичном размытии участков дороги «Осиновка - Рудная Пристань» и «Устиновка-Зеркальное».

Вследствии паводков реки Зеркальная, Партизанка, Кавалеровка и Высокогорская вышли из берегов. В обеих муниципальных единицах проводятся аварийно-спасательные и восстановительные работы.