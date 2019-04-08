Анохина резко отреагировала на шутку Ивлевой в свой адрес

В сети набирает обороты новый скандал между блогером и телеведущей.

Айза Анохина и Настя Ивлева. Фото из Instagram девушек

Настя Ивлева, популярность которой в последнее время резко набирает обороты, успела настроить против себя немало знаменитостей. Среди прочих и такие «львицы», как Ольга Бузова и Ксения Собчак. Видимо, девушке нравится такая скандальная популярность. В сети уже не раз высказывалось предположение, что это не что иное, как звездная болезнь.

На сей раз, она решила «поиграть» с Анохиной. Уже не впервые. Ранее она заявляла, что шоу ведущей ей не нравится. Айза и теперь в долгу не осталась и весьма резко отреагировала на шутку-подколку в свой адрес.

В Instagram подруги Насти, Юли Коваль, появился опрос. Подруги решили посоперничать с Анохиной за место ведущих шоу на «Пятнице». Айза написала обеим. У Юлии на странице, что «дорогие шмотки не сделают быдло человеком». И, что выглядит все это как «деревня и бабки на лавке версия 2020 года».

Шуточный опрос на страничке Юлии Коваль. Скрин из Instagram девушки

Самой же Ивлевой Айза посоветовала «нащупать наконец землю под ногами» и перестать оскорблять и цеплять всех подряд.

Анохина славится своим острым язычком. Она прошлась и по недавнему видео, в котором Настя снялась в очень недешевых вещах, и по ее происхождению. Родом Ивлева из маленькой деревушки под Питером.

Теперь фоловеры ждут, как отреагирует Настя. Что она не оставит выпад Анохиной без внимания, они не сомневаются.