В Подмосковье с 1 июля откроются 150 безопасных пляжей

Роспотребнадзор проверил качество воды и песка на соответствие санитарным, бактериологическим и вирусологическим нормам.

Купание в водоёмах разрешено лишь на 49 пляжах Подмосковья. Фото: econedr, blog.fznda, webmandry.

После эпидемии коронавируса безопасному отдыху в зонах отдыха области уделяется повышенное внимание. После тщательной проверки специалистами Роспотребнадзора, Министерство благоустройства сообщило, что 150 безопасных пляжей в Подмосковье откроются уже с 1 июля.

Причём, лишь на 49 из них будет разрешено купание в реке или озере, а на остальных — в бассейнах с дезинфицированной водой. Вирусологи не обнаружили ни в одном из водоёмов РНК COVID-19, но требования к соблюдению правил безопасности остаются прежними.

На пляжах появится разметка для социальной дистанции, все шезлонги после разового использования будут дезинфицироваться. Кроме этого, несколько раз в день будет проводится санитарная обработка душей, туалетов и кабинок для переодевания. Отдыхающие на каждом пляже смогут приобрести средства санитарной защиты и антисептики.