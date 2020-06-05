Свыше 300 гостиниц и санаториев Крыма готовы принять туристов с 1 июля

Руководство и персонал объектов отдыха приняли обязательства по соблюдению норм безопасности.

В сезоне-2020 Крым посетят 1,5 млн туристов. Фото: votpusk, lh3.

Министр туризма и курортов Вадим Волченко в ходе онлайн-форума «Крым. Севастополь» рассказал, что с 1 июля принять туристов готовы свыше 300 гостиниц, хостелов и санаториев полуострова. Все курортные объекты будут соблюдать требования безопасности Роспотребнадзора, даже на фоне общего спада заболеваемости коронавирусом.

Персонал отелей пройдёт проверку на COVID-19 непосредственно перед началом туристического сезона, а служащие санаториев обязаны сдавать такие тесты каждую неделю. К приезжим будут применены сравнительно облегчённые требования — во время заселения в гостиницу или на базу отдыха от гостей не станут требовать справки об отсутствии коронавируса.

При этом министр напомнил, что в общественных местах туристы обязаны носить маску, не нарушать социальную дистанцию и пользоваться антисептическими средствами защиты. Вадим Волченко подтвердил, что во время курортного сезона курорты Крыма посетят свыше 1,5 миллионов человек.