Курортный сезон в этом году «посодействует» открытию новых пляжей для отдыхающих в Крыму

Министерство культуры и туризма Крыма, готово предоставить 460 пляжей (из которых 14 новеньких) в этом году. В связи со скорым курортным сезоном, к которому к слову ожидается, большой туристический поток, министерством было принято решение, создать дополнительно ещё 14 объектов.

Все пляжи курортов, прошли реконструкцию и готовы принять туристов на новеньких благоустроенных территориях, кроме этого стали повышены меры безопасности, матросы-спасатели уже введены в курс дела. Глава министерства сообщил следующее «2018 год был очень успешным для Крыма (число отдыхающих 6,8 млн. человек). В этом году, мы готовы принять больше туристов и на улучшенных условиях»