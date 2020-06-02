Летние кафе в Волгограде пустуют после открытия

Жаркая погода и финансовые проблемы горожан, оставшихся без заработка из-за карантина, ограничили поток посетителей в заведения общепита.

Летние кафе пустуют без клиентов. Источники: pixabay.com, piqsels.com

В Волгограде 30 июня заведения общепита наконец получили разрешение от властей на возобновление работы после карантина. Однако часть ресторанов так и не открыли свои двери для посетителей, в связи с проблемами в организации питания на открытом воздухе. А те заведения, что вернулись к работе, не могут похвастаться большой выручкой. Как пишет сетевое издание «В1.ру», летние кафе пустуют.

Большого наплыва посетителей не наблюдается. Даже в обеденное время столики на улице стоят в большинстве своём пустые. Объяснений тому несколько. Так, у некоторых жителей Волгограда попросту нет денег на посещение общепита. Как поведал «В1.ру» один из волгоградцев, им сейчас не до гулянок и посиделок, потому что многие потеряли работу из-за карантина.

Финансовые проблемы настигли и самих предпринимателей. Поэтому снижать цены и привлекать клиентов скидками после 3-месячного простоя они не спешат.

Также часть горожан не посещают открывшиеся летние кафе из-за страха заразиться, несмотря на то, что все официанты работают в масках. Хоть предприятия общественного питания и получили разрешение на работу, но случаи заражения по-прежнему выявляются в регионе.

Свою роль сыграла и жаркая погода, от которой на террасах кафе не спрятаться. Как отмечают «Городские вести», с наступлением вечера посетители охотнее пошли в рестораны и кафе.